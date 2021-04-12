Оренбург, , 12:47 — REGNUM В Оренбургской области паводок вступает в активную фазу. Число закрытых мостов и участков дорог из-за подтопления увеличилось до 44, сообщает 12 апреля пресс-служба областного правительства.

На сегодняшний день в регионе в воде оказались 29 мостов. Кроме того, движение запрещено по 15 участкам трасс, где наблюдаются значительные переливы талых вод.

Участковые уполномоченные Бузулукского района постоянно находятся на месте розлива реки Самара. У поселка Колтубанка один мост ушел под воду. Еще один мост открыт для движения. Угрозы подтопления домов нет, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, в Оренбуржье ежегодно весной под угрозой подтопления весной находятся более низководных 40 мостов.

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