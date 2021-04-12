Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, , 12:47 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки во время купания в бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, трагедия произошла 12 апреля в бассейне мини-отеля «Аква-центр Енисей» в посёлке Шушенское. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть»).

По предварительной версии следствия, 12 апреля 20 учеников второго класса школы №16 города Минусинска в сопровождении учителей и одного из родителей приехали в бассейн мини-отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в какой-то момент восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

Действиям сотрудников, ответственных за безопасность посетителей бассейна, будет дана уголовно-правовая оценка. Расследование продолжается.

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