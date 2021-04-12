Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В Новосибирской области ПЦР-тест на коронавирус за счёт средств областного бюджета теперь могут сдать все желающие из семейных контактов пациентов с COVID-19. Соответствующее поручение на оперативном совещании сегодня, 12 апреля, дал губернатор Андрей Травников.

Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области Правительство Новосибирской области

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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Кроме того, продолжается снижение заразившихся коронавирусом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12% ниже, чем неделей ранее.

«Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно её удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь, ни в коем случае, не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий», сказал глава региона.

Он также отметил, что за последний год область серьёзно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в объёме большем, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так, на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники № 1. Всего в Новосибирской области работает 19 ПЦР-лабораторий.

По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, с 1 января 2021 года 100% всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 — в рамках ОМС. В минздраве уверены, что для максимально раннего выявления заразившихся можно расширить количество обследуемых — за счёт тестирования «очагов» в семьях на добровольной основе. Андрей Травников поддержал эту инициативу. При этом для того, чтобы тестировать родственников пациентов с коронавирусом необходимо выделение дополнительных средств из областного бюджета. Соответствующее поручение губернатор дал министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко. Министру здравоохранения поручено в кратчайшие сроки подготовить все распорядительные документы и довести их до медицинских учреждений.

«Мы предоставим возможность пройти ПЦР-тесты всем желающим из семейных контактов — за счет средств областного бюджета», — заявил Травников.