Чебоксары, , 12:44 — REGNUM В Чувашии дополнительно открываются новые пункты вакцинации от COVID-19, в том числе увеличивается количество мобильных бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики со ссылкой на министра здравоохранения Владимира Степанова.

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Региональные власти отмечают, что в республику вакцина поступает регулярно, поэтому решено увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность. Открыто восемь дополнительных пунктов — всего их 50, они работают на базе медицинских организаций.

Также до шести увеличено число мобильных прививочных пунктов и до восьми — количество выездных бригад.

19 апреля пункт вакцинации от COVID-19 планируется открыть в микрорайоне Новый город в Чебоксарах.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получила более 70,5 тыс. дозы вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»), иммунизацию начали проходить более 49 тыс. человек, из них 32 тыс. жителей завершили вакцинацию.

Напомним, в Чувашии с начала пандемии лабораторно подтверждено 23 308 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 21 234 человека (91,1%), скончались 787 пациентов.

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