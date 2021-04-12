Красногорск, , 12:45 — REGNUM В Подмосковье в нормативное состояние приведут четыре улицы, названные в честь выдающихся космонавтов. Об этом 12 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Отремонтировать в 2021 году планируется три улицы Гагарина и улицу Германа Титова, реставрационные работы также планируется провести в Звездном городке. Улицы, названные в часть первого космонавта, отремонтируют в Чехове, Долгопрудном и Протвине.

«По результатам голосования на «Доброделе» отремонтируют и улицу Германа Титова в микрорайоне Старые Химки протяженностью более 2,4 километра. Улица проходит между двумя жилыми комплексами «Две Столицы» и «Солнечная система», — сказано в сообщении.

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