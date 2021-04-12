Москва, , 12:44 — REGNUM На протяжении ближайших десяти лет частные космические компании начнут интегрироваться в государственную корпорацию Роскомос. Такое мнение 12 апреля высказал журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В ближайшие 10 лет вы увидите мощную интеграцию», — сказал он.

Также Рогозин уточнил, что, как он считает, интеграция будет идти также и в фирмы госкорпорации и добавил, что, по его мнению, это особенно важно в космическом приборостроении.

При этом, по словам главы Роскосмоса, частная космонавтика необходима для того, чтобы разделить зоны ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации Роскомос Дмитрий Рогозин рассказал, что результате «подлых санкций» со стороны США несколько потенциальных заказчиков отказались от запусков на российских ракетах-носителях.