Ставрополь, , 12:39 — REGNUM В Ставропольском крае дан старт новому проекту — строительству нового здания хореографической школы в городе Кисловодске. Он реализуется в рамках федеральной программы «Развитие СКФО» и краевой программы «Сохранение и развитие культуры», сообщил в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.«Работы планируется завершить в 2022 году. <…> Будем стремиться, чтобы в нашем крае у творческой молодёжи было как можно больше возможностей реализовать себя», — написал глава Ставрополья.

По его словам, новое здание школы будет трехэтажным, в нем смогут заниматься до 400 юных воспитанников. Перед учреждением культуры появится фонтан «Балерины», а территорию облагородят зелеными насаждениями.