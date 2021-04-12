Канберра, , 12:46 — REGNUM Австралийские тюнеры из команды HoonTV модернизировали старенький Toyota Land Cruiser 80-й серии. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале ателье.

Штатные панели кузова модели сзади удалены и заменены на более легкие. Кроме того, у машины теперь нет задних дверей. Окрашено авто в цвет Rhino Liner. Также специалисты ателье установили на машину новые бамперы и большие расширители крыльев. В итоге стиль автомобиля стал более агрессивным.

Базовый мотор японского вседорожника был заменен на мотор Chevy LS. Сзади модель получила новый выхлопной патрубок.

Но на этом модернизация на завершена. Сейчас тюнеры планируют поставить под капот еще более мощный двигатель 1JZ.

Ранее компания Toyota зарегистрировала новый товарный знак BZ. Под ним будут изготавливаться электрокары. Ранее название BZ применялось в качестве внутреннего названия одного из автомобилей.

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