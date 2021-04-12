Москва, , 12:38 — REGNUM Актёр Андрей Лавров, отправленный под домашний арест после вооружённых угроз инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве, не стал обжаловать это судебное решение. Это следует из сообщения на сайте Таганского суда столицы.

Таганский суд избрал актёру меру пресечения 23 марта. В сообщении суда говорится, что на решение о домашнем аресте жалоб со стороны Лаврова не поступало, оно вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Лавров угрожал убийством инспектору ВАИ на Котельнической набережной. У актёра был нож, он заявил, что терять ему нечего. После этого Лаврова задержали за угрозу применения насилия против представителя власти и поместили под домашний арест до 19 мая.

Зрители знают 44-летнего Андрея Лаврова по сериалу «След», он также снимался в сериалах «Кулагин и партнеры», «Молодые и злые» и других.

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