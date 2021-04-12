Москва, , 12:36 — REGNUM Решение о запрете на воздушное сообщение между Россией и Турцией принимают в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом. Об этом 12 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, ожидается ли введение ограничений на поездки в Турцию. «Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство», — сказал Песков.

Ранее российские СМИ сообщили, что 12 апреля будет объявлено о возможном ограничении авиасообщения между Россией и Турцией. Ограничение может коснуться только чартерных рейсов и части грузовых перевозок.

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