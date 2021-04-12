Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM Ростовский областной музей краеведения ко Дню космонавтики подготовил онлайн-выставку «История космонавтики в филателии». В экспозиции — почти 100 знаков почтовой оплаты, марки, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 апреля.

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В числе экспонатов первая «космическая» марка, созданная в 1957 году художником-графиком Евгением Гундобиным, и марка в честь 100-летнего юбилея Константина Циолковского.

Стать гостем выставки может любой житель России. Экспозицию представят на YouTube-канале краеведческого музея с 16 апреля.

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