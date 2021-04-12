Москва, , 12:35 — REGNUM Чем чаще произносятся призывы в адрес России отказаться от «агрессивных действий», тем больше подобные высказывания теряют свою значимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который предостерёг Россию от проявления «агрессии».

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«Определённая происходит девальвация подобных фраз, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются».

Песков также добавил, что «Россия ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно и безответственно», то Москве придётся «заплатить цену».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и пообещал, что в случае конфликта с Москвой Киев не останется «один на один» с противником: США готовы оказать поддержку.