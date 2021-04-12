Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чувашию поступила очередная партия вакцины от COVID-19, открываются новые пункты вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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12 апреля стало известно о поступлении в Чувашию 5 660 до вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»). Власти отмечают, что новая партия пришла во флаконах по одной дозе, что упрощает работу пунктов вакцинации, если пациент не смог прийти в назначенную дату или обратился без записи.

Таким образом, с начала пандемии в республику передано 70 554 дозы двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-ВАК».

По официальным данным, иммунизацию в Чувашии начали проходить более 49 тыс. человек, в том числе свыше половины — жители старше 60 лет. В настоящее время завершили иммунизацию (то есть двумя компонентами) более 32 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии официально выявлено 23 308 случаев заражения SARS-CoV-2, победили болезнь 21 234 человека (91,1%), умерли 787 пациентов.