Луганск, , 12:38 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук хочет перенести переговоры из Белоруссии в другую страну, чтобы вывести из процесса представителей ДНР и ЛНР. Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в ТКГ Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Леонид Кравчук В.С.Білецький

По словам Мирошника, именно это желание стоит за всеми резкими выпадами политика в адрес Белоруссии.

«Кравчук признаётся, что съезжать из Минска им хочется только по одной причине, дабы не допускать к переговорам республики Донбасса», — сказал он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона не доверяет президенту Белоруссии Александру Лукашенко и не считает его законно избранным главой государства.

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