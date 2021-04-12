Москва, , 12:33 — REGNUM Мнения граждан о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс разделились. Уверены, что должна, 42% опрошенных, не должна — 48%, приводит данные ВЦИОМ.

Необходимость мирового лидерства в освоении Марса чаща видят граждане со средним, средне-специальным и неполным образованием (45−47%) и люди с высшим полным или неполным образованием (54%).

По мнению 75%, несмотря на сложности в экономике, России не следует сокращать расходы на космические программы. Оставить расходы в текущем размере предлагают 50%, увеличить — 25% респондентов.

Опрос по телефону проведен 8 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главная цель участия России в освоении космоса — развитие науки и высоких технологий, уверены 51% опрошенных.

Читайте подробнее: Названы основные цели участия России в освоении космоса