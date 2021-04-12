Воронеж, , 12:31 — REGNUM Очередной инцидент с участием водителя такси произошёл в Воронеже, в этот раз пострадавшим оказался сам таксист. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По информации полиции, 9 апреля в 16:45 в отдел полиции №6 УМВ России по Воронежу обратился местный житель — водитель такси с заявлением о причинении ему телесных повреждений.

«Сотрудниками полиции подозреваемые установлены и задержаны, ими оказались два брата, мужчины 1992 и 1997 г.р., доставлены в полицию. Проводится проверка. Водителю такси выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью», — уточнила представитель пресс-службы.

По данным местным СМИ, конфликт между водителем и пассажирами, распивавшими в такси пиво, произошёл после того, как спиртное пролилось в салон. Просьба убрать за собой вызвало агрессию со стороны пассажиров, они набросились на водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже за последние недели произошло несколько инцидентов с участием таксистов. Так, в марте нетрезвый водитель, управляя такси, вылетел на тротуар и насмерть сбил пожилую женщину. Также полицией был задержан другой таксист, находившийся в нетрезвом виде. Ранее также скандал разгорелся вокруг видео с якобы засыпающим водителем такси, которое выложила пассажирка. Полиция сообщила, что водитель установлен — он скончался от инсульта.