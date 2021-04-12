Пермь, , 12:29 — REGNUM В Перми из-за ошибки школьных операторов оказалась заблокирована часть льготных транспортных карт для детей, сообщают СМИ.

Как отметили в муниципальном департаменте транспорта, операторы некорректно заполнили реестр социальных транспортных карт. Теперь, чтобы разблокировать карты, владельцам следует обратиться к школьному оператору или в любое отделение Почтобанка, где необходимо предъявить документы, подтверждающие право на льготу.

Добавим, стоимость социальной транспортной карты на 30 поездок с 1 февраля составляет 546 рублей, на 90 поездок — 936 рублей.