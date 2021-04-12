Москва, , 12:27 — REGNUM Первый советский космонавт Юрий Гагарин всегда мог помочь товарищам и умел поднять им настроение в трудную минуту. Об этом летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал в опубликованном 12 апреля интервью РИА Новости.

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По словам Волынова, однажды после тренировки на центрифуге участники первого отряда космонавтов очень устали, в том числе и сам Гагарин. В автобусе ехали молча.

«Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы», — сообщил Волынов.

Он добавил, что Гагарин в период фашистской оккупации был ребёнком, он хорошо запомнил, как немцы обращались с местным населением. Родителей, братьев и сестру Юрия фашисты выгнали из избы, отцу пришлось вырыть землянку.

«Он пережил много невзгод, но я ни разу не видел, чтобы он сам кого-то обидел», — отметил Волынов.

Как сообщало ИА REGNUM, последний из ныне живущих космонавт из первого отряда космонавтов, Борис Волынов полагает, что истинную причину гибели Гагарина уже нельзя установить.

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