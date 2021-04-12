Кызыл, , 12:27 — REGNUM Численность пенсионеров в Туве за год уменьшилось на 0,5%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, по ситуации на 1 января 2021 года на учёте в отделении пенсионного фонда России в республике состояли около 82,9 тыс. человек.

Численность работающих пенсионеров превысила 16,7 тыс. человек, что на 0,1% ниже показателей прошлого года.

«Средний размер назначенных месячных пенсий в Республике Тыва на 1 января 2021 года составил 14 780,9 рубля и увеличился за год на 5,3%, реальный размер назначенных месячных пенсий уменьшился на 0,1%», — добавили в службе статистики.

Размер страховой пенсии по старости составил 17 192,8 рубля, по инвалидности — 13 092,8 рубля, по случаю потери кормильца — 6063,8 рубля. Средняя пенсия в регионе превысила величину прожиточного минимума пенсионера на 67,2%.

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