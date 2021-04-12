Москва, , 12:27 — REGNUM Мавзолей в центре Москвы открывается для посещения с 17 апреля. Об этом ТАСС сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

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«В связи с окончанием профилактических мероприятий с 17 апреля 2021 года будет возобновлен допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены», — говорится в сообщении отдела.

В ФСО подчеркнули, что допуск посетителей в Мавзолей будет осуществляться «в соответствии с санитарными рекомендациями»: «В средствах индивидуальной защиты (маски/ респираторы), после замера температуры в пункте пропуска».

В ведомстве отметили, что на время посещения гражданам потребуется соблюдать социальную дистанцию.

Мавзолей был закрыт на профилактические работы с 17 марта.