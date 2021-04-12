Москва, , 12:27 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи формирования специальной комиссии по надзору за деятельностью национальной полиции, пишет газета Politico.

В заявлении главы совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс отмечается, что создание полицейской комиссии не будет способствовать принятию «закона Джона Флойда» для обеспечения правопорядка.

Отмечается, что администрация президента США по-прежнему поддерживает идею реформирования полиции.

Напомним, в период предвыборной кампании Джо Байден пообещал сформировать специальную комиссию, которая будет следить за работой полиции в США.

«Закон Джона Флойда» запрещает полицейским применять удушающие приемы, проводить обыски без ордера, а также внедряет механизмы контроля полиции.

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