Ставрополь, , 12:26 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, три жителя региона. Общее число случаев летального исхода пациентов, заразившихся коронавирусом, достигло 1273, сообщили 12 апреля в федеральном оперативном штабе.

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В апреле 2021 года случаи смерти пациентов от COVID-19 фиксируются в Ставропольском крае ежедневно. Наибольший показатель умерших был зарегистрирован 9, 10 и 11 апреля — по пять человек ежедневно.

По числу смертей от опасной инфекции Ставрополье занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана, где скончались за все время пандемии 1420 человек.