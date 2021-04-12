Минск, , 12:30 — REGNUM Журналист и медиаменеджер из Белоруссии Андрей Александров обвинен по делу об организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок, а также в подготовке к таким действиям других лиц. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба белорусского СК.

«Обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 342 («организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «обучение или иная подготовка лиц» для участия в таких действиях) уголовного кодекса Республики Беларусь, признаны Андрей Александров и (его сожительница — ред.) Ирина Злобина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, были выявлены факты организации и передачи основателями оппозиционных фондов через посредников денежных средств для последующего их использования Александровым и Злобиной в своей деятельности.

«В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты, как лично, так и через иных лиц, штрафов за совершенные иными лицами — участниками протестов — административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что данная деятельность, по версии следствия, осуществлялась обвиняемыми на системной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет Белоруссии объявил в межгосударственный розыск сооснователей организаций BY_help и BySol Алексея Леончика и Андрея Стрижака, обвиняемых в финансировании экстремистского формирования, а также в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок.