Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению Петербургского международного экономического форума. Об этом в рамках онлайн-эфира «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19» заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

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«Идет интенсивная подготовка к проведению экономического форума. Федеральная служба подготовила рекомендации для функционирования площадки, они жесткие, но обоснованные. <…> Это обязательное тестирование [на коронавирус], обязательная вакцинация [от COVID-19], в первую очередь, для организаторов и для персонала», — сказала Башкетова.

По её словам, вакцинация от COVID-19 необходима для того, чтобы персонал был допущен для работы в гостиницы.