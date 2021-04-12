Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашии подтверждено ещё 45 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также выявлены очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 12 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 23 308 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 45.

Вылечились 21 234 человека, доля выздоровевших составила 91,1%. Выписаны за последние сутки 35 пациентов. Официально диагноз COVID-19 поставлен 787 пациентам.

Также в Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом. Всего в республике COVID-19 стал причиной смерти 1287.

По данным регионального минздрава, накануне республика получила 5,6 тыс. дозы вакцины от COVID-19, всего получено свыше 70,5 тыс. доз.