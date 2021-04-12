Токио, , 12:25 — REGNUM Японская компания Lexus представит 19 апреля 2021 года в рамках автомобильной выставки Auto Shanghai 2021 в Шанхае (Китай) сразу две новые модели — концепт LF-Z Electrified и Lexus ES. Видео с анонсом размещено на YouTube-канале Toyota Motor Corporation.

В коротком видео были раскрыты внешний вид кормы одной из моделей. На автовыставке президент Lexus International и главный директор по брендингу Коджи Сато планирует раскрыть информацию об инициативах Lexus по электрификации моделей и представить новый ES.

LF-Z Electrified по своей сути является обобщённым образцом будущих электрических машин японской марки. На примере концепта продемонстрирован новый дизайн оформления автомобилей, а также технологическое направление, в котором автопроизводитель будет двигаться в ближайшие несколько лет.

Ранее компания Lexus провела премьеру электрического концепт-кара LF-Z Electrified со штурвалом вместо стандартного рулевого колеса. Автомобиль получил систему полного привода Direct4, состоящую из четырех электромоторов.

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