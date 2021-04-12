Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того как в ходе проведенной ее аудиторами проверки заподозрила возможное завышение цены контракта при проведении реставрации металлических конструкций собора «Спас на крови» (входит в состав ГМП «Исаакиевский собор») на общую сумму 25,9 млн рублей. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе КСП.

Храм Спаса на крови Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо этого, КСП обратила внимание на возможное завышение цены при оплате неподтвержденных работ по изготовлению и нанесению сусального золота на поверхность трех живописных композиций собора «Спас на крови» на общую сумму 6,8 млн рублей.

«Отчет Контрольно-счетной палаты, а также информация о возможном завышении цены контракта направлен в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проверки», — отметили в КСП.

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