Севастополь, , 12:21 — REGNUM Крупную партию вакцины против новой коронавирусной инфекции получил город федерального значения Севастополь, сообщили в пресс-службе правительства города 12 апреля.

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В Севастополь доставлено 30 тыс. доз вакцины. 12 апреля на площади Нахимова развёрнут новый пункт вакцинации — привиться здесь можно без предварительной записи с 10:00 до 19:00. Для получения прививки нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Всего в Севастополе на 12 апреля прививки от коронавируса получили более 26 тысяч человек. Общее число жителей, заразившихся коронавирусом, на 12 апреля составляет 13 632 человека, выздоровели 12 519 человек, 582 умерло.