Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Бывшая помощника мэра Екатеринбурга и руководитель аппарата мэрии Марина Фадеева стала заместителем главы города. Соответствующая информация появилась на сайте горадминистрации.

До 18 января Фадеева была помощницей (на тот момент) и.о. мэра Алексея Орлова. Вскоре ей поручили возглавить аппарат мэрии. До перехода в мэрию чиновница, как и Орлов, работала в свердловском правительстве.

Какой функционал передали Фадеевой, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главе города Алексею Орлову согласовали реформу, согласно которой вице-мэры потеряли отраслевую привязку. Сферу деятельности своих заместителей мэр будет утверждать отдельными постановлениями.

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