12 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 13:02 — REGNUM На неделе с 5 по 11 апреля, несмотря на резкие изменения в погоде, наступила солнечная, теплая весна. 4 и 6 апреля открылся прокат электросамокатов и велосипедов. В этом году самокаты завезли на парковки раньше, чем в прошлые годы. А с велосипедами вышло не всё удачно. В центральном округе их успели доставить, а в других районах москвичи не смогли воспользоваться прокатом, велосипедные парковки оказались пустыми.

Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прокат самокатов на Киевском вокзале. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Прокат самокатов на ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парка «Зарядье». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

6 апреля на ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Катающиеся на самокатах на ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С 1 апреля открылся сезон летних кафе и веранд. Владельцы охотно сооружают и обустраивают летние веранды. Открытие фонтанов в Москве планируют к майским праздникам. Но уже заработали фонтаны, не относящиеся к городскому хозяйству, например у торгового центра Европейский.

Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка летней веранды ресторана в «Зарядье». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фонтан у ТЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

10 апреля температура поднялась до 17 градусов тепла. Москвичи вышли гулять, в парках и на бульварах стало людно. Жители достали велосипеды, самокаты, ролики, гуляют и наслаждаются солнцем и теплом.

Гуляющие люди в выходной день. Центральный рынок. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Художник на Арбате. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Художник в «Зарядье». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гуляющие люди в выходной день. Петровский бульвар. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гуляющие люди в выходной день. Центральный рынок. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мужчина на роликах. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На несколько недель раньше, 10 апреля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартовал XX Весенний фестиваль цветов, который продлится до 31 мая. Парк уже покрыт весенними первоцветами. А те, кто хочет тропических цветов, могут посетить оранжерею. Внутри зацвел язык дьявола, пахнущий несвежим мясом.

Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Женщина приводит в порядок участок у дома. Марьино. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM