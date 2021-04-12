Ярослав Чингаев,
12 апреля 2021, 13:02 — REGNUM На неделе с 5 по 11 апреля, несмотря на резкие изменения в погоде, наступила солнечная, теплая весна. 4 и 6 апреля открылся прокат электросамокатов и велосипедов. В этом году самокаты завезли на парковки раньше, чем в прошлые годы. А с велосипедами вышло не всё удачно. В центральном округе их успели доставить, а в других районах москвичи не смогли воспользоваться прокатом, велосипедные парковки оказались пустыми.
Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прокат самокатов на Киевском вокзале. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Прокат самокатов на ВДНХ. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парка «Зарядье». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
6 апреля на ВДНХ. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Катающиеся на самокатах на ВДНХ. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
С 1 апреля открылся сезон летних кафе и веранд. Владельцы охотно сооружают и обустраивают летние веранды. Открытие фонтанов в Москве планируют к майским праздникам. Но уже заработали фонтаны, не относящиеся к городскому хозяйству, например у торгового центра Европейский.
Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды ресторана в «Зарядье». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды на Новом Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фонтан у ТЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
10 апреля температура поднялась до 17 градусов тепла. Москвичи вышли гулять, в парках и на бульварах стало людно. Жители достали велосипеды, самокаты, ролики, гуляют и наслаждаются солнцем и теплом.
Гуляющие люди в выходной день. Центральный рынок. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Художник на Арбате. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Художник в «Зарядье». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гуляющие люди в выходной день. Петровский бульвар. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гуляющие люди в выходной день. Центральный рынок. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчина на роликах. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
На несколько недель раньше, 10 апреля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартовал XX Весенний фестиваль цветов, который продлится до 31 мая. Парк уже покрыт весенними первоцветами. А те, кто хочет тропических цветов, могут посетить оранжерею. Внутри зацвел язык дьявола, пахнущий несвежим мясом.
Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Женщина приводит в порядок участок у дома. Марьино. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Высаживание цветов у главного входа ВДНХ. Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Весенняя Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM