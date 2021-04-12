Ставрополь, , 12:17 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено еще 46 жителей с подтвержденным коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 51 485 человек, сообщили 12 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки выздоровели всего 29 пациентов, находящихся на лечении из-за заболевания COVID-19. Всего же сумели справиться с болезнью на Ставрополье 48 494 жителей края.

«Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. За весь период в крае проведено более 1 миллиона 598 тысяч исследований на коронавирус», — написал в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.