Абакан, , 12:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении главной медицинской сестры ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 12 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, женщина подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дело было возбуждено на основании материалов, представленных полицией. По данным следствия, с октября 2015 года по март 2021 года медсестра, обладающая полномочиями по определению потребности и составлению заявок на приобретение лекарств и расходного материала, получила взятку от представителя коммерческой организации — более 850 тысяч рублей. Деньги предназначались за способствование в заключении договоров на поставку лекарств и изделий медицинского назначения для нужд онкодиспансера с определённой фирмой-поставщиком и индивидуальным предпринимателем.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске задержан бывший директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (Красноярский ЦСМ), которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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