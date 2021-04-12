Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга в рамках проверки деятельности Исаакиевского собора выявила свыше 135 нарушений бюджетно-финансового и трудового законодательства со стороны самого учреждения и его учредителя — городского комитета по культуре — на общую сумму более 245,5 млн рублей. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе КСП.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Выявленные нарушения подтвердила и прокуратура города. Например, учреждением не приняты достаточные меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего в результате совмещения должности директора музея с должностью главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе.

«В течение нескольких лет премии и надбавки директор учреждения устанавливал себе сам, показатели деятельности по совмещаемой должности оценивалась по максимально высоким баллам», — пояснили в палате.

Помимо этого, Юрий Мудров, будучи и директором музея и главным специалистом, получил 360 тыс. рублей на командировки, что в КСП и в прокуратуре также признали «необоснованными выплатами».

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