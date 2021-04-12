Обнинск, Калужская область, , 13:12 — REGNUM Более 750 единиц наукоёмкой продукции для космической отрасли произвело в 2020 году Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (Госкорпорации «Ростех») Калужской области. Продукция предназначена для комплектования ракет-носителей «Протон-М», «Ангара-А5», космических аппаратов различного назначения. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Для комплектования космических аппаратов в 2020 году выпущено 19 каркасов солнечных батарей, 94 панели терморегулирования суммарной площадью более 100 квадратных метров. Всего «Технология» изготовила комплектующие для 10 космических аппаратов различного назначения. Успешные разработки ОНПП «Технология» для космической отрасли являются непременным условием реализации не только новых программ, но и улучшения характеристик уже зарекомендовавших себя проектов. Так, в ходе четырех этапов модернизации благодаря применению композиционных материалов головные обтекатели ракет-носителей «Протон-М» стали легче на две тонны. В настоящее время на орбиту Земли с комплектующими предприятием из Обнинска запущен 61 космический аппарат. Сегодня «Технология» является участником международной программы «ЭкзоМарс» и проекта создания отечественного многоразового космического корабля «Орёл».

"В этом году мы отмечаем 60 лет со дня первого полета первого полета человека в космос. Юрий Гагарин проложил путь к звездам, а мы продолжаем его освоение. Наше предприятие вносит свою лепту в эту деятельность. На «Технологии» более 200 сотрудников связаны с производством продукции для космической отрасли — это почти десятая часть коллектива. Мы гордимся отечественной космической отраслью, вкладом наших ученых, инженеров, рабочих в освоение космического пространства», — сказал Андрей Силкин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске открылась выставка космических разработок