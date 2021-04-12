Нур-Султан, , 12:16 — REGNUM После модернизации первой стартовой площадки космодрома «Байконур» — «Гагаринский старт» — с неё планируется проводить не менее четырёх коммерческих пусков в год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Читайте также: На модернизацию «Гагаринского старта» Байконура направят $87 млн

В ведомстве напомнили, что проект «Гагаринский старт» предполагает создание трёхстороннего совместного предприятия (Казахстан, Россия и Объединённые Арабские Эмираты).

«Модернизация стартовой площадки позволит запускать все ракеты семейства «Союз-2». Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год», — уточнили в ответе ТАСС в министерстве.

Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях. В результате модернизации Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ — возможность выводить на орбиту космические аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роскосмоса, объём инвестиций в модернизацию пусковой площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») составит $87 млн (5,6 млрд рублей). Инвестиции фонда и партнёров будут направлены на обновление наземной инфраструктуры космодрома, что позволит повысить конкурентоспособность российской космической промышленности.