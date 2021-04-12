Москва, , 12:16 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 апреля посетил Московский авиационный институт (МАИ). Вуз готовит кадры для авиационной и ракетно-космической отрасли.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Мишустин возложил цветы к памятным доскам, установленным на территории МАИ в честь выдающихся учёных, педагогов и достигших высоких результатов в профессии выпускников.

Премьер-министр осмотрел учебные лаборатории и аппарат «Алмаз», на которых имитируются этапы полёта. Главе правительства показали командный пункт и зону отдыха экипажа.

Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики.