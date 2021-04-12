Кижингинский район, Бурятия, , 12:16 — REGNUM В Кижингинскому районе Бурятии задержан 44-летний местный житель по обвинению в убийстве брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, дело убитого было найдено в одной из могил поверх официального захоронения на кладбище села Кижинга.

По данным ведомства, двое братьев жили и работали вместе на животноводческой стоянке. По версии следствия, 10 апреля пьяный мужчина из-за незначительного повода поссорился со старшим братом 46 лет.

«Ссора между родственниками переросла в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им брату множество ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый попытался скрыть следы преступления, отвезя тело на кладбище и закопав его в свежей могиле. Он также пригрозил своей сожительнице, если та расскажет что-либо об убийстве. Тем не менее, женщина всё же сообщила в полицию, после чего мужчина пустился в бега. Однако в тот же день его задержали правоохранители.

К настоящему времени он дал подробные показания о преступлении. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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