Джакарта, , 12:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцинация против COVID-19 продолжится в течение месяца Рамадан, сообщает Kompas.

Вакцинация в течение месяца Рамадан будет проводиться днем и ночью, если это не мешает богослужению.

Что касается прививок в ночное время, министерство здравоохранения поощряет координацию, осуществляемую администраторами мечетей вместе с медицинскими центрами, чтобы составить график вакцинации в пост.

Жителей Индонезии призвали поддерживать свое здоровье перед инъекцией вакцины, например, достаточно отдыхать и есть питательную пищу на рассвете.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, 10 045 575 граждан Индонезии прошли вакцинацию от коронавируса.

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