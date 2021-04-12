Москва, , 12:15 — REGNUM Кремль надеется на то, что провокации со стороны Украины в Донбассе сойдут на «нет». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве, и дело не будет принимать серьезного оборота ‑ и провокационные действия сойдут на «нет», — сказал Песков.

По его словам, в вопросе разрядки напряженности на территории Донбасса и предотвращения потенциальной гражданской войны «Владимиру Путину всегда есть, что сказать».