Пермь, , 12:15 — REGNUM В Перми в рамках генеральной весенней уборки начали мыть улицы с использованием дезинфицирующего шампуня, сообщает пресс-служба администрации.

На дорогах муниципалитета работают вакуумные пылесосы и поливомоечные машины. Спецсредством моют тротуары и проезжую часть. Задействовано 37 поливомоечных машин и 200 рабочих. Чтобы обработать весь город, необходимо три-четыре цикла. На один цикл уходит 9 тысяч кубометров воды и тонна спецсредства.

К 1 мая Пермь должны привести в порядок. К уборке подключаются и управляющие компании. Они убирают скопившийся за зиму мусор во дворах.