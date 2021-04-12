Воронеж, , 12:14 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 апреля. За предыдущие сутки, 11 апреля, было зарегистрировано 187 новых случаев заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За последние сутки выздоровевшими после COVID-19 признаны 208 человек. Скончались ещё 13 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 77 495 случаев заражения коронавирусом, победили инфекцию 72 242 человека, в 2 994 случаях медики оказались бессильны.