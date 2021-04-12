Сеул, , 12:22 — REGNUM В марте 2021 года иностранные инвесторы продали акции южнокорейских компаний на сумму 3,5 трлн вон (~$3,1 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, инвесторы продолжают сбывать акции на протяжении четырёх месяцев подряд.

Известно, что инвесторы из стран ЕС приобрели акции на сумму 1,3 трлн вон (~$1,1 млрд), из стран Ближнего Востока — на сумму 700 млрд вон (~$622 млн), однако инвесторы из Азии, напротив, продали акции на сумму 3,7 трлн вон (~$3,2 млрд), а из Центральной и Южной Америки — на 1 трлн вон (~$888 млн).

Доля иностранных инвесторов на рынке Южной Кореи выросла до 31,1%.

В марте текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 14,7 трлн вон (~$13 млрд), а продали — на сумму 5,5 трлн вон (~$4,8 млрд).