Москва, , 12:11 — REGNUM Федеральной антимонопольной службе РФ, скорее всего, не удастся обнаружить наличие монопольного сговора на рынке жилищного строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя соответствующие планы антимонопольщиков.

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«ФАС начала действовать по приказу высшей власти. Видимо, кто-то пожаловался. При этом совершенно понятно, что рост цен на квартиры — это история, которая вытекает из льготной ипотеки, — сказал Зубец. — Если бы у нас не было льготной ипотеки, то не было бы и такого роста цен на жилье. Для чего была нужна льготная ипотека? Во-первых, это был один из немногих инструментов по поддержке экономики, а во-вторых, для поддержки крупных застройщиков, которые, как известно, располагают колоссальным лоббистским ресурсом. Они могут «пробить» через правительство всё, что захотят. Кроме того, есть информация, что многие представители власти аффилированы с теми или иными крупными застройщиками. И ситуативно поддержка крупных застройщиков за счет льготной ипотеки была хорошим шагом, который многим жителям РФ позволил решить жилищные проблемы. Но прямым следствием стал рост цен на недвижимость».

При этом Зубец подчеркнул, что обнаружить наличие монопольного сговора на рынке жилищного строительства, скорее всего, не удастся.

«Этот рынок довольно диверсифицирован. Но речь может идти о потенциальном сговоре на рынке строительных материалов, — предупредил экономист. — Потому что если застройщиков у нас довольно много, то компаний, которые производят стройматериалы, намного меньше. И там мы уже видели сговоры на рынке цемента, на рынке пластика. И поэтому возможно, что расследование ФАС инициировали как раз те самые застройщики, рассчитывая, что фокус будет перемещен на производителей стройматериалов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Иванкина заявила, что подорожание в России жилья едва ли можно объяснить монопольным сговором.

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