Киев, , 12:16 — REGNUM Чемпион Олимпийских игр (ОИ) 1964 года в Токио в составе сборной СССР по волейболу Станислав Люгайло ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

При этом причины смерти известного в прошлом спортсмена не уточняются.

Отметим, Станислав Люгайло во время своей игровой карьеры выступал в составе рижской команды «Радиотехник» и с ней стал серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР.

В период с 1991 по 1996 год был тренером мужской и женской сборных Филиппин, кроме того был главным наставником женской команды из Донецка «Медика-ШВСМ», которую вывел из первой лиги в суперлигу чемпионата Украины. С 2014 года работал в Харьковском высшем училище физической культуры и спорта.