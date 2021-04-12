12 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

В недавнем интервью дипломатический представитель США на Украине Кристина Квин не смогла прямо ответить на вопрос, посетит ли американский лидер Джо Байден Украину в августе 2021 года. Жители Украины поделились своими мыслями относительно возможного визита в страну американского лидера.

Мирослава Романенко, , 12:58 — REGNUM В недавнем интервью украинским СМИ временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин ответила на вопрос, посетит ли американский президент Джо Байден Украину в августе 2021 года (по случаю празднования тридцатилетия независимости Украины).

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Боюсь, у меня пока нет конкретных новостей по этому вопросу, но приглашение мы получили, и на Крымскую платформу тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет», — ответила дипломатический представитель США на вопрос журналистки украинского телеканала ICTV.

Потенциальный визит американского лидера на Украину обсудили читатели телеграм-канала «Шептун». Люди выразили свое мнение на данный счет.

«Приедет, все приедут…» — написал Юрий.

«Как жить-то теперь?»— иронизирует А А.

«А где он уже был? Его из Белого дома боятся выпускать, чтоб не падал где попало. Если до августа он не будет замечен в поездках, то моя версия правильная», —считает Наталья П.

Джозеф Байден Whitehouse.gov

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«Конечно, не приедет, зря Вовка [Владимир Зеленский — М. Р.] унижается», — добавила Лариса.

«Чтоб унизиться, надо иметь хоть самую малость достоинства…», — ответил на реплику Ларисы Алекс.

«Как же ж без хозяина-то? Всё пропало…», — иронизирует Борис.

«Скорее марсиане высадятся в Киеве, чем Байден приедет на Украину», — написал Александр Р.

«Интересно, Байден старший без подсказок найдет на карте Украину?»— задался вопросом Александр.

«А что ему делать в Украине-то!?»— спрашивает Жора.

Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины President.gov.ua

«Бидону [Джо Байдену — М. Р.] бы дожить до этой даты, а не то что приехать!» — пишет Ната Ч. с намеком на возраст и состояние здоровья президента США.

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Напомним, 3 марта украинский президент пригласил своего американского коллегу совершить визит на Украину в августе 2021 года.

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