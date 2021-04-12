Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, , 12:05 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства гибели восьмилетней девочки в бассейне мини-отеля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о гибели ребёнка в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское поступило в следственные органы 12 апреля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной версии следствия, 12 апреля 20 второклассников школы №16 города Минусинска в сопровождении учителей и одного из родителей приехали в указанный бассейн. В какой-то момент во время купания восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасность посетителей бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, тело мужчины обнаружили водолазы на реке Вязовка в Самарской области.

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