Краснодар, , 12:05 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 апреля. Накануне, 1 апреля, было зарегистрировано 105 новых случаев заражения.

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«В Краснодаре выявили 32 случая, в Сочи — 18, в Новороссийске — семь. По шесть человек заболели в Туапсинском и Тихорецком районах. Пять новых пациентов в Анапе, по три — в Апшеронском, Выселковском, Красноармейском, Крыловском районах. По два случая подтверждено в Геленджике, Брюховецком, Тимашевском, Отрадненском районах. По одному — в Горячем Ключе, Белореченском, Динском, Ейском, Кавказском, Калининском, Павловском, Староминском, Щербиновском районах», — привели данные по муниципалитетом в оперативном штабе.

Всего же с начала пандемии в регионе 43 653 человека получили положительные результаты тестов на коронавирус. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 769,2. Выздоровели из общего числа пациентов 38 244 человека, скончались 2 463 ковид-пациента.

В стационарах продолжают лечение 1295 человек с подтверждённым заражением коронавирусом. В том числе 74 пациента находятся в тяжёлом состоянии — 71 на ИВЛ, трое — на ЭКМО.