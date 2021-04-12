Москва, , 12:19 — REGNUM Критерии, на основании которых газета The New York Times назвала Россию страной, лидирующей по росту избыточной смертности во время пандемии, неизвестны российскому руководству. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 апреля журналистам.

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Представителя Кремля попросили прокомментировать публикацию NYT. Издание утверждает, что рост избыточной смертности в РФ в период пандемии превышает те же показатели в Европе и США, и при этом ссылается на данные Росстата.

«Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам», — сказал Песков.

Он не стал давать иные комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявлял о том, что Россия лучше других стран справляется с пандемией коронавирусной инфекции. Газета NYT утверждает, что за год смертность в России стала на 28% выше нормы, здесь произошло 362,3 тыс. избыточных летальных случаев. Далее идут Испания (+23%), Италия (19%), Великобритания и США (по 17%).