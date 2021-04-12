Псков, , 12:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Псковской области пока остается нестабильной. На прошлой неделе динамика роста заболевания увеличилась на 20%, пока это некритично, доля коечного фонда для больных с ковидом и пневмонией остаётся на высоком уровне, порядка 25%. Тем не менее, пока заболеваемость в области выше среднероссийских показателей, ожидать послабления коронавирусных ограничений не стоит, сообщил 12 апреля губернатор региона Михаил Ведерников.

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За минувшие сутки в регионе было выявлено 49 новых носителей коронавирусной инфекции, что на 17 инфицированных меньше, чем сутками ранее. При этом 11 апреля не было выписано ни одного пациента, но зарегистрировано еще два летальных исхода от ковида. Таким образом с начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 35 147 зараженных, из них 2442 выздоровели. Умер 281 человек.

Глава Псковской области отметил, что жителям региона необходимо не забывать о соблюдении всех необходимых ограничений, в том числе обязательно носить маски в общественных местах и держать социальную дистанцию. Кроме того, Ведерников напомнил, что грядут непростые месяцы — майские праздники и летний период, когда население региона увеличивается более чем в два раза за счет туристов из других регионов, в том числе из крупных городов, и дачников.

«В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно», — резюмировал губернатор Михаил Ведерников.

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