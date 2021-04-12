Киев, , 12:11 — REGNUM Служба скорой помощи на Украине работает в условиях пиковой нагрузки в связи с пандемией SARS-CoV-2. Об этом заявила заместитель главы минздрава страны Ирина Микичак 12 апреля во время брифинга.

«Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций», — сказала она.

По её словам, в западных областях Украины наблюдается снижение нагрузки на скорую помощь, а на юге страны и в Киеве наблюдается устойчиво высокий уровень загруженности.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили почти 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, госпитализированы 2770 человек.

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